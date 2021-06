Tientallen kolonisten bestormen Al-Aqsa-moskeecomplex

Tientallen kolonisten bestormden dinsdag onder politiebescherming het Al-Aqsa-complex in bezet Oost-Jeruzalem.

De bestorming gebeurde onder leiding van de rechtse Israëlische rabbijn Yehuda Glick, een voormalig lid van de Knesset (het parlement van Israël).

Tientallen andere Israëlische kolonisten bestormden het complex ook via de Al-Maghariba-poort, ten zuidwesten van de moskee, eveneens onder politiebescherming.

Glick plaatste een video van hem terwijl hij rondtrok op het complex. "We bidden voor deze regering om vrede onder ons te bereiken, om ons naar een comfortabele economie, veiligheid en onderlinge genegenheid te brengen", zei Glick over de nieuwe Israëlische coalitieregering die zondag werd goedgekeurd door de Knesset.



Gedoogde bestormingen

De Israëlische politie begon in 2003 de invallen van de kolonisten toe te staan, ondanks herhaalde veroordelingen door de Islamic Endowment Department, die toezicht houdt op religieuze plaatsen in Jeruzalem.

De Al-Aqsa-moskee is de op twee na heiligste plek ter wereld voor moslims. Joden noemen het gebied de 'Tempelberg' en beweren dat het in de oudheid de plaats was van twee Joodse tempels.



Israël bezette Oost-Jeruzalem, waar het Al-Aqsa-moskee is gevestigd, tijdens de Arabisch-Israëlische oorlog van 1967.

Israël annexeerde de hele stad in 1980, een zet die nooit door de internationale gemeenschap is erkend.

