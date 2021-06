Marokko verscherpt inreisvoorwaarden voor Saoedi-Arabië

Marokko heeft Saoedi-Arabië toegevoegd aan de lijst van landen met strengere inreisvoorwaarden.

Sinds maandag is Saoedi-Arabië toegevoegd aan Lijst-B (landen met een hoog besmettingsrisico), daardoor moeten reizigers vanuit Saoedi-Arabië altijd over een negatieve PCR-test (48 uur) beschikken, meldt het Marokkaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Bovendien moeten reizigers uit Saoedi-Arabië na aankomst in Marokko 10 dagen in quarantaine in een door Marokko aangewezen hotel. De aanscherping komt door de toename in het aantal coronabesmettingen in Saoedi-Arabië.

Het is weer mogelijk om naar Marokko te vliegen doordat vandaag het vliegverbod met 54 landen is opgeheven. De hervatting van het vliegverkeer gaat gepaard met voorwaarden, Marokko heeft landen ingedeeld in twee lijsten naar gelang de epidemiologische situatie in het herkomstland. Voor landen uit Lijst-A (laag risico) gelden soepelere voorwaarden (volledige vaccinatie of PCR test).



Voor de actuele landenlijst kun je de antwoorden op Veel Gestelde Vragen raadplegen.

Hadj

De aanscherping van de inreisvoorwaarden voor reizigers uit het Saoedische koninkrijk op de vooravond dat de vluchten worden hervat komt niet geheel als verrassing. In Saoedi-Arabië neemt het aantal dagelijkse besmettingen toe, juist op het moment dat het land zich opmaakt voor de Hadj, de jaarlijks terugkerende bedevaart die dit jaar van 17 tot en met 22 juli plaatsvindt.



Vanwege de coronapandemie mogen dit jaar slechts 60.000 mensen meedoen aan de traditionele moslimbedevaart naar Mekka.

Alleen Saoedische staatsburgers en gelovigen die in Saoedi-Arabië wonen en tussen de 18 en 65 jaar oud zijn, mogen de pelgrimstocht maken op voorwaarde dat ze zijn gevaccineerd.

© MAROKKO.NL 2021