Hongarije verbiedt promotie homoseksualiteit en geslachtsoperaties

Het Hongaarse parlement heeft een wet aangenomen die jongeren moet ‘beschermen’ tegen informatie over homoseksualiteit en geslachtsoperaties.

Dat betekent in de praktijk dat onderwijs over die onderwerpen in de ban wordt gedaan. Mensenrechtenorganisaties hebben kritiek geuit op de wetgeving, die ze vergelijken met het Russische verbod op "homopropaganda".

Het voorstel ging ondanks die kritiek moeiteloos door het parlement, dat wordt gedomineerd door de conservatieve Fidesz-partij van premier Viktor Orbán. 157 parlementariërs stemden voor de wet en er was slechts één tegenstem. Meerdere oppositiepartijen hadden al laten weten de stemming te boycotten. Politici van het rechtse Jobbik steunden het voorstel wel.

De regering ziet de wetgeving als een manier om op te komen voor het welzijn van kinderen, maar critici spreken over een aanslag op de vrijheid van meningsuiting. Er demonstreerden eerder zo'n 5000 mensen buiten het parlementsgebouw. Een betoger noemde het "walgelijk dat homoseksualiteit in dezelfde adem wordt genoemd als seksuele misdrijven".



Populaire films

In de wet staat dat materiaal dat "afwijking van de genderidentiteit, geslachtsveranderingen en homoseksualiteit promoot" niet mag worden getoond aan mensen onder de achttien. Dat heeft ook gevolgen buiten het klaslokaal. Zo mogen sommige boeken straks niet meer uitgegeven worden en moeten LHBTI-organisaties in hun campagnes rekening houden met de nieuwe regels.

Ook kunnen populaire films als Bridget Jones's Diary en Billy Elliot volgens een televisiezender alleen laat op de avond nog getoond worden, met de mededeling dat ze niet geschikt zijn voor jongeren. De inhoud van dergelijke films zou uitgelegd kunnen worden als het 'promoten' van homoseksualiteit.



Straffen

Het is nog onduidelijk wat voor straffen mensen tegemoet kunnen zien als ze zich niet aan de nieuwe regels houden. "De wetstekst is erg ambigu en dat is met opzet gedaan", zei Zsolt Szekeres van mensenrechtenorganisatie HHC. "We weten nog niet wat de consequenties zijn."

Szekeres voorspelde dat een intimiderende werking zal uitgaan van de nieuwe regelgeving. "Zelfs als de wet niet kan worden gebruikt om een Gay Pride-parade te verbieden, maakt het de organisatoren toch nerveus", stelde hij. "Want ze zullen bang zijn voor de consequenties en het geeft de politie een excuus om op te treden."

© ANP 2021