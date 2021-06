Coronababy's: Duitsland meldt 'babyboom' in jaar na eerste coronagolf

In Duitsland lijkt een jaar na de eerste coronagolf sprake te zijn van een babyboom.

Het aantal geboortes in maart bereikte het hoogste niveau in meer dan twintig jaar, meldt het landelijke statistiekbureau. Andere Europese landen, waaronder Nederland, registreerden in die maand ook een flinke stijging van het geboortecijfer.

Er zijn volgens voorlopige cijfers in maart bijna 66.000 kinderen geboren in Duitsland. Het gaat om een stijging van ongeveer 10 procent ten opzichte van dezelfde maand een jaar geleden. "De laatste keer dat sprake was van meer van 65.000 geboortes in maart, was in 1998", meldt Destatis, het Duitse statistiekbureau.

Er lijken meer kinderen te zijn verwekt toen de eerste coronagolf vorig jaar in kracht begon af te nemen. Daar waren in februari ook al signalen van. Toen lag het aantal geboortes ongeveer 6 procent hoger dan een jaar geleden. Die trend heeft zich in maart dus doorgezet. De cijfers voor april zijn nog niet bekendgemaakt.



De situatie in Duitsland lijkt binnen Europa niet op zichzelf te staan. Het Duitse statistiekbureau meldt dat Nederland in maart ruim 10 procent meer geboortes heeft gemeld dan een jaar eerder.

Ook Roemenië (15 procent), Estland (13 procent) en Litouwen (13 procent) noteerden flinke stijgingen van het aantal geboortes.

