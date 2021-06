RAM: Bijna half miljoen vliegtickets verkocht

De nationale luchtvaartmaatschappij Royal Air Maroc (RAM) had dinsdag tegen omstreeks 15.00 uur meer dan 470.000 vliegtickets verkocht.

De meeste trajecten van en naar Europa zijn verzadigd, meldt RAM-CEO Hamid Addou.

De bodemprijzen bij RAM hebben de afgelopen dagen gezorgd voor een stormloop op vliegtickets naar Marokko. De ongekende prijsverlaging werd zondagavond door RAM aangekondigd nadat koning Mohammed VI de autoriteiten en transportbedrijven het bevel had gegeven om de prijzen voor vlieg en boottickets te verlagen.

De koning hoopt daarmee de Marokkaanse diaspora tegemoet te komen door een bezoek aan het vaderland de komende zomer te vergemakkelijken.



Het overgrote deel van de reserveringen (95 procent) is geconcentreerd over twee periodes van drie weken. Er is bijzonder veel vraag naar heenreizen tussen 1 en 18 juli. Bij terugreizen zijn data tussen 10 en 31 augustus in trek.

De tijdspanne is niet geheel verrassend, de meerderheid van de buitenlandse Marokkanen wenst het offerfeest Eid al-Adha door te brengen in Marokko. Inmiddels is meer dan 70 procent van het aanbod in deze periode verkocht.



Volgens Addou zijn er buiten deze populaire periode nog meer dan twee miljoen stoelen beschikbaar. RAM heeft in totaal 3 miljoen stoelen gereserveerd voor de zomer-campagne Marhaba 2021.

Bovendien werkt RAM aan het opvoeren van de capaciteit, zo zullen meer vliegtuigen worden gecharterd om aan de ongekend hoge vraag te kunnen voldoen.



Voucher en gratis omboeken voor vroegboekers

Verder liet RAM eerder vandaag weten dat vroegboekers die vóór de prijsverlaging een ticket hebben gekocht deze kunnen inruilen voor een tegoedbon die 12 maanden geldig is. RAM heeft dit voucheraanbod verruimd naar tickets met een oorspronkelijke vertrekdatum vóór 31 maart 2022, aanvankelijk was dit 31 oktober 2021.

Ook mogen vroegboekers kosteloos de vertrekdatum wijzigen, ook klanten die de vertrekdatum al eens eerder hebben gewijzigd.

© MAROKKO.NL 2021