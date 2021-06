Grapperhaus: geen beïnvloeding van OM door NCTV

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid heeft zich de afgelopen jaren niet inhoudelijk bemoeid met individuele strafzaken of het Openbaar Ministerie.

Dat stelt minister Ferd Grapperhaus in antwoord op vragen van de Tweede Kamer, naar aanleiding van berichtgeving in NRC eerder dit jaar.

NRC berichtte in april op basis van eigen onderzoek dat de NCTV zich met het Openbaar Ministerie en individuele strafzaken had bemoeid. Een woordvoerder van het OM bevestigde dat toen tegen de krant en zei dat de NCTV als organisatie en dat individuele medewerkers van de dienst waren aangesproken op bemoeienissen. "Hoe vaak dat is gebeurd, is niet vastgelegd", tekende de krant in april op uit de mond van de woordvoerder.

Grapperhaus gaf in april aan de signalen over bemoeienis niet te herkennen, maar zei ook met de voorman van het OM, Gerrit van der Burg, te zullen spreken over de kwestie. Die heeft "in een gesprek naar aanleiding van berichtgeving hierover in de media nog eens bevestigd dat dit ook niet aan de orde is geweest", schrijft de minister nu in zijn antwoorden.



Niet duidelijk

Hoe het kan dat een woordvoerder van het OM in april iets in NRC bevestigde, en dat de baas van het OM dat nu tegen Grapperhaus ontkent, wordt niet duidelijk uit de antwoorden van de minister.

Een woordvoerder van het Landelijk Parket zegt dinsdagavond desgevraagd niet op de zaak te kunnen ingaan. Hij verwijst voor verdere toelichting naar het ministerie van Justitie en Veiligheid. Een woordvoerder van het ministerie verwijst naar de antwoorden die naar de Kamer zijn gestuurd.

