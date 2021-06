'Driekwart Nederlanders wil eerder af van mondkapjesplicht'

Bijna driekwart van de bevolking (72 procent) wil eerder af van de mondkapjesplicht dan het kabinet nu van plan is.

Dat meldt Hart van Nederland op basis van een panel onder ruim 3500 respondenten.

Ook wil 11 procent dat de 1,5 meterregel eerder verdwijnt en ziet ongeveer eenzelfde percentage het thuiswerken het liefst zo snel mogelijk verdwijnen. Het kabinet is van plan om vanaf 26 juni weer verder te versoepelen. Dan gelden eigenlijk alleen nog beperkingen van het aantal bezoekers thuis en in openbare gelegenheden en zijn de basisregels, zoals afstand houden en handen wassen, en de mondkapjesplicht nog van kracht. Die maatregelen komen pas te vervallen als de laatste stap van het zogeheten openingsplan wordt gezet. Daar staat nog geen datum voor. Binnen het kabinet zou het in stand houden van de mondkapjesplicht echter onderwerp van discussie zijn.

Arts-microbioloog en OMT-lid Andreas Voss denkt dat een mondkapjesplicht niet langer nodig is. "De mondkapjes kwamen later dan de basismaatregelen. Ik denk dat het eraf kan, omdat de toegevoegde waarde, zeker op dit moment, heel klein is. De getallen gaan zeer omlaag. Ik vind afstand houden altijd al een betere maatregel", zegt hij tegen Hart van Nederland. Ook de OMT-leden Marc Bonten en Alex Friedrich stelden dinsdag in het AD dat het versoepelen van de mondkapjesregel 'wellicht eerder' kan.



Volgens Hart van Nederland komt uit het onderzoek verder naar voren dat Nederlanders zich over het algemeen nog steeds aan de mondkapjesplicht houden. Bijna drie vierde (73 procent) van de mensen zegt het kapje nog altijd te dragen wanneer dat moet. Eén vijfde (19 procent) doet dat niet altijd en 7 procent nooit.

"Dat is ook wat wij zien aan de poorten van het ziekenhuis waar ik werk", zegt Voss. "Je ziet meer en meer mensen die niet bereid zijn een mondkapje te dragen. Omdat ze gevaccineerd zijn en het nut niet meer zien."

