Israël voert eerste luchtaanval op Gaza uit sinds wapenstilstand

Israël heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een luchtaanval uitgevoerd op de dichtbevolkte Gazastrook.

Het Israëlische bezettingsleger bevestigde de aanval, nadat Hamas beweerde dat een vliegtuig een Palestijns trainingskamp zou hebben aangevallen.

Getuigen melden aan persbureau's Reuters en AFP dat meerdere explosies te horen zijn geweest in Gaza. Het gaat om de eerste Israëlische luchtaanval sinds vorige maand een wapenstilstand werd afgesproken na elf dagen van Israëlische bombardementen. De aanval zou een reactie zijn op de 'brandballonnen' die dinsdag vanuit de Gazastrook werden opgelaten.

De onrust in Israël en de Palestijnse gebieden nam de afgelopen dagen weer toe in de aanloop naar een omstreden en provocerende mars van nationalistische Israëliërs die dinsdag plaatsvond in bezet Jeruzalem.



De kolonisten vieren, met toestemming en onder politiebescherming, met hun provocerende mars dat Israël in 1967 heel Jeruzalem bezette. Er vielen volgens Palestijnse hulpverleners minstens 27 gewonden bij confrontaties tussen Palestijnse betogers en de Israëlische militaire politie.



In een verklaring stelt het Israëlische leger dat het "klaar is voor alle mogelijke scenario's, inclusief nieuwe gevechten naar aanleiding van voortdurende terroristische acties vanuit Gaza."



© ANP 2021