De Jonge: mogelijk volgende week einde mondkapjesplicht

De mondkapjesplicht wordt mogelijk volgende week al afgeschaft. Dat zei coronaminister Hugo de Jonge woensdag.

Het kabinet besloot eerder al de versoepelingen die gepland stonden voor 30 juni naar voren te halen, naar 26 juni.

Vrijdag wordt er een knoop doorgehakt en is er ook een persconferentie. Het gaat onder meer om verruiming van de regels voor de horeca en thuisbezoek, en het weer toestaan van evenementen. Maar ook de mondkapjesplicht ligt op tafel, aldus De Jonge.

"We wegen alle maatregelen opnieuw. Welke maatregelen zijn nog nodig, welke kunnen eraf?", zei De Jonge na overleg met zijn collega's. "We gaan geweldig snel met vaccineren, en dan weeg je, wat is er nog nodig aan maatregelen? Ik denk dat we van een flink aantal maatregelen afscheid kunnen nemen, maar een deel zal nog nodig zijn."

"We bekijken alles vrijdag, dan vertellen we u erover."

