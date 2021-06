Frankrijk eindigt avondklok op 20 juni

De avondklok in Frankrijk verdwijnt komende zondag 20 juni. Vanaf die dag mag iedereen weer zo lang als hij wil buiten zijn.

De regering heeft besloten de afschaffing van de onpopulaire maatregel met tien dagen te vervroegen. De avondklok was ingevoerd in de strijd tegen het coronavirus. De spertijd van 23.00 uur tot 06.00 uur had eigenlijk tot 30 juni moeten gelden.

Volgens de Franse premier Castex verbetert de situatie sneller dan verwacht. Vanaf donderdag zijn mondkapjes buiten op de meeste plaatsen niet meer verplicht. Er gelden nog wel uitzonderingen op drukke locaties.

Vaccineren

De Franse autoriteiten zagen de afgelopen twee maanden steeds minder nieuwe coronagevallen. Ze noteerden dinsdag 3235 besmettingen, veel minder dan de tienduizenden coronagevallen die in de eerste maanden van het jaar nog dagelijks aan het licht kwamen.



De situatie aan het andere kant van het Kanaal ziet er heel anders uit. Het Verenigd Koninkrijk zag zich deze week juist genoodzaakt coronamaatregelen in Engeland met een maand te verlengen. Daar grijpt de uit India afkomstige Delta-variant van het coronavirus om zich heen en worden steeds meer nieuwe besmettingen gemeld.

Landen zien vaccineren als een uitweg uit de pandemie en proberen daar zoveel mogelijk haast mee te maken. In Frankrijk kunnen sinds dinsdag ook tieners vanaf 12 jaar een prik halen. Castex zei dat de overheid hoopt dat tegen het eind van de zomer ongeveer 35 miljoen mensen volledig gevaccineerd zijn tegen het coronavirus. Dat zou neerkomen op ruim de helft van de Franse bevolking.

© ANP 2021