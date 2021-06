Hamas-chef Haniya komt vandaag aan in Marokko

De voorman van de Palestijnse verzetsbeweging Hamas Ismail Haniya wordt vandaag verwacht in Marokko.

Het is het eerste bezoek van Haniyeh aan Marokko en vindt plaats op uitnodiging van de regerende Partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (PJD).

Haniya sprak begin mei met premier Saad Eddine El Othmani over de Israëlische schendingen en illegale invallen en gedwongen uitzettingen van Palestijnen in de wijk Sheikh Jarrah, evenals Israëlische aanvallen op gelovigen in de Al-Aqsa-moskee.

El Othmani herhaalde het officiële standpunt van Rabat en sprak tijdens het telefoongesprek zijn afwijzing uit over de eenzijdige maatregelen van de Israëlische autoriteiten en diens invloed op de juridische status van de Al-Aqsa-moskee en Jeruzalem.



Het bezoek van Haniyeh komt een paar maanden nadat Marokko de betrekkingen met Israël in 2020 normaliseerde, in navolging van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), Bahrein en Soedan.

Israël opende in 1994 een verbindingsbureau in Rabat na de ondertekening van het Oslo-akkoord tussen Tel Aviv en de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie, maar het kantoor werd in 2000 gesloten na de uitbarsting van de tweede Palestijnse intifada.



Koninklijke felicitaties voor rechtse nationalist

Op de dag dat Haniyeh in Marokko wordt verwacht stuurt de Marokkaanse koning Mohammed VI een felicitatiebericht aan de rechtse nationalist en fervente Arabieren-doder Naftali Bennett.

De voormalige defensieminister gaat Israël nu twee jaar leiden na het sluiten van een coalitieakkoord met zes andere partijen.

