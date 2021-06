RAM: Juli-tickets vanuit 4 Europese landen volledig uitverkocht

Vliegtickets vanuit Nederland, België, Frankrijk en Italië zijn voor de maand juli volledig uitverkocht.

Dat laat de nationale luchtvaartmaatschappij Royal Air Maroc (RAM) woensdagmiddag weten.

RAM heeft zondag de prijzen voor vliegtickets verlaagd nadat koning Mohammed VI de autoriteiten en transportbedrijven daar om had gevraagd. De koning hoopte daarmee de Marokkaanse diaspora tegemoet te komen door een bezoek aan het vaderland de komende zomer te vergemakkelijken.

De bodemprijzen bij RAM hebben de afgelopen dagen gezorgd voor een stormloop op vliegtickets naar Marokko. In nog geen twee dagen tijd werden bijna een half miljoen tickets gereserveerd.



Omdat veel Marokkanen het offerfeest Eid al-Adha in Marokko willen vieren is er bijzonder veel vraag naar heenreizen tussen 1 en 18 juli. Bij terugreizen zijn data tussen 10 en 31 augustus in trek.

Op Twitter laat RAM weten dat er nog voldoende tickets beschikbaar zijn voor de maanden augustus en september, ook voor de vier eerder genoemde landen.



RAM heeft in totaal 3 miljoen stoelen gereserveerd voor de zomer-campagne Marhaba 2021 en er wordt gewerkt aan het opvoeren van de capaciteit, zo zullen meer vliegtuigen worden gecharterd om aan de ongekend hoge vraag vanuit onder meer Nederland en België te kunnen voldoen.

De extra vluchten zullen één deze dagen worden aangeboden.

