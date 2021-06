Den Haag: 'Mondkapjesplicht en thuiswerkadvies worden deels geschrapt'

Het kabinet is van plan de mondkapjesplicht vanaf 26 juni deels te schrappen en het advies om thuis te werken ook gedeeltelijk in te trekken.

Dat melden bronnen in Den Haag. Op plekken waar mensen genoeg afstand kunnen houden, worden de regels waarschijnlijk nog verder versoepeld dan eerder was aangekondigd.

Het kabinet besloot eerder al de versoepelingen die gepland stonden voor 30 juni naar voren te halen. Vrijdag wordt er een knoop doorgehakt en is er ook een persconferentie. Het gaat onder meer om verruiming van de regels voor de horeca en thuisbezoek, en het weer toestaan van evenementen. Maar ook de mondkapjesplicht en het thuiswerken liggen op tafel. De precieze veranderingen worden vrijdag na een nieuw OMT-advies genomen en in de persconferentie bekendgemaakt.

Het kabinet wil in principe van de mondkapjesplicht af op plekken waar anderhalve meter afstand kan worden bewaard. Wel moet het beleid "eenduidig" blijven. De vraag is nog op welke plekken de maskers verplicht zullen blijven. Ook het dringende advies om thuis te werken wordt gedeeltelijk versoepeld, meldden bronnen na een vergadering van de betrokken ministers.



Gevaccineerden

Het kabinet heeft steeds gezegd dat versoepeling van de maatregelen afhankelijk is van een aantal factoren. Het gaat niet alleen meer om de drukte in de ziekenhuizen, maar ook om het aantal gevaccineerden, of er geen gebieden of groepen zijn waar te weinig mensen gevaccineerd zijn en om nieuwe virusvarianten.

Een van die varianten van het coronavirus waarover meer en meer zorgen rijzen, is de zogenoemde Delta-variant, die eerder de Indiase variant werd genoemd. Deze variant lijkt besmettelijker te zijn dan het gewone coronavirus. Bovendien werken de vaccinaties er pas echt goed tegen als mensen volledig zijn gevaccineerd. In het Verenigd Koninkrijk is het inmiddels de meestvoorkomende variant, laten de cijfers daar zien.



Prikstrategie

"We hebben een andere prikstrategie dan het VK. Het VK heeft helemaal op AstraZeneca gegokt en helemaal op de eerste prik gegokt", zei demissionair zorgminister Hugo de Jonge na het overleg met zijn collega's. "Ik denk dat wij het verstandiger hebben gedaan." Hij doelt erop dat hier niet maximaal is ingezet op het zetten van de eerste prik, maar ook is doorgegaan met het zetten van de tweede vaccinatie bij oudere en kwetsbaardere groepen. Pas als een grote groep mensen ingeënt is, zijn we "klaar", aldus de minister.

"We wegen alle maatregelen opnieuw. Welke maatregelen zijn nog nodig, welke kunnen eraf?", zei De Jonge. "We gaan geweldig snel met vaccineren, en dan weeg je, wat is er nog nodig aan maatregelen? Ik denk dat we van een flink aantal maatregelen afscheid kunnen nemen, maar een deel zal nog nodig zijn."

"We bekijken alles vrijdag, dan vertellen we u erover."

© ANP 2021