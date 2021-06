Koning Mohammed VI feliciteert nieuwe Israëlische premier Bennett

De Marokkaanse Mohammed VI feliciteerde dinsdag de nieuwe Israëlische premier Naftali Bennett.

In het bericht sprak de koning zijn "hartelijkste gelukwens" uit en wenste Bennett veel succes in zijn nieuwe functie, ook herinnerde hij aan de vastberadenheid van Marokko om bij te dragen aan duurzame vrede in de regio.

Israël heeft zondag ingestemd met een nieuwe regeringscoalitie zonder de Likud-partij van oud-premier Benjamin Netanyahu. Nu het parlement akkoord is, staat de rechtse nationalist Bennett twee jaar aan het roer van het land. Daarna zal centrumpoliticus en coalitiepartner Yair Lapid het stokje van hem overnemen.

Bennett diende als leider van Israëls Nieuw Rechtse Partij Yamina. Hij diende voorheen als Minister van Defensie, van 2019 tot 2020.



Het vertrek van Benjamin Netanyahu als premier van Israël betekent het einde van een van de ergste periodes van het Israëlisch-Palestijnse conflict. Dat heeft de premier van de Palestijnse Autoriteit, Mohammed Shtayyeh, gezegd. "Toch beschouwen wij deze regering niet als minder slecht dan de vorige", aldus Shtayyeh, die de aankondiging laakte van Bennett dat hij de Israëlische kolonies zou ondersteunen.

In 2013 raakte Bennet in opspraak nadat hij tijdens een kabinetsvergadering toegaf veel Arabieren te hebben gedood en dat daar "niks mis mee" zou zijn. Bennet was toen Minister van Economie en diende daarvoor in het Israëlische bezettingsleger IDF.



Wereldleiders

Naast koning Mohammed VI vierden ook andere wereldleiders de overwinning van Bennet. De Europese Unie en de Verenigde Staten (VS) stuurden felicitaties aan de nieuwe Israëlische leider.

De voorzitter van de Europese Raad Charles Michel heeft zondag Bennett gefeliciteerd. "Proficiat aan @naftalibennett en aan alternerend premier @yairlapid met de beëdiging van de nieuwe Israëlische regering", klonk het in het Engels op Twitter.



Ook de Amerikaanse president Joe Biden feliciteerde Bennett. "In naam van het Amerikaanse volk feliciteer ik premier Naftali Bennett, alternerend premier en minister van Buitenlandse Zaken Yair Lapid en alle leden van de nieuwe Israëlische regering", aldus Biden.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Canadese premier Justin Trudeau lieten eveneens van zich horen. Volgens een Duitse regeringswoordvoerder beloofde Merkel in een schriftelijke boodschap aan Bennett dat Duitsland zal blijven ijveren voor veiligheid en vrede in het Midden-Oosten.



Trudeau zou hebben verklaard uit te kijken naar de samenwerking en zich te zullen blijven inzitten voor een tweestatenoplossing, die ervoor moet zorgen dat de Israëli's en de Palestijnen in vrede en veiligheid kunnen samenleven met respect voor de rechten van elkeen. Hij bedankte ook uittredend premier Benjamin Netanyahu, die de voorbije twaalf jaar aan de macht was, "voor zijn kostbare partnerschap".

Op Twitter maakte ook Belgisch minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès haar felicitaties over. “Beste wensen aan de nieuwe eerste minister van Israël Naftali Bennett en zijn regering bij het leiden van het land naar vrede, veiligheid en welvaart. Ik kijk uit naar het werken met mijn collega, alternerend eerste minister en buitenlandminister Yair Lapid”, schreef ze.



Betrekkingen Marokko-Israël

Marokko heeft in december 2020 de banden met Israël hersteld. Het Noord-Afrikaanse land heeft samen met de Verenigde Staten een tripartiete overeenkomst met Israël ondertekend. Daarin wordt de nadruk gelegd op de verbintenis om samen te blijven werken aan het consolideren van diplomatieke banden en handel.

In de gezamenlijke verklaring besloten Marokko en Israël onder meer om de rechtstreekse vluchten te hervatten, die zullen naar verwachting in juli worden gestart met een directe verbinding tussen Tel Aviv en Marrakech.

