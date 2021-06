GGD: Mensen kunnen vanaf 23 juni afspraak maken voor prik met Janssen

Mensen die het coronavaccin van Janssen willen krijgen, kunnen daar vanaf volgende week woensdag een afspraak voor maken.

Op 23 juni wordt daarvoor een speciaal telefoonnummer opengesteld. De eerste prikken worden volgende week vrijdag gezet.

Dat gebeurt in elke regio op minimaal één locatie. Dat laat de overkoepelende organisatie GGD GHOR Nederland weten na een bericht van de NOS. In de eerste twee weken zijn 200.000 doses beschikbaar, meldt het ministerie van Volksgezondheid.

"Dit is niet superveel. Dus als je een uitnodiging voor een ander vaccin krijgt, maak dan die afspraak, dan weet je in elk geval zeker dat je aan de beurt komt. Je kunt je dan altijd nog melden voor Janssen", zegt een woordvoerster van het ministerie.



Het is nog niet bekend hoeveel mensen na de komende twee weken kunnen worden geprikt, omdat het niet duidelijk is hoeveel doses Janssen kan leveren.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) kondigde de keuzemogelijkheid vorige week aan. Het is de eerste keer dat mensen voor een bepaald vaccin kunnen kiezen. Het aanbod geldt voor alle volwassenen. Tot nu toe gold 'prikken wat de pot schaft'.



Bijwerkingen

Mensen die het Janssen-vaccin krijgen, hebben maar één prik nodig. Bij de andere beschikbare vaccins moeten mensen twee inentingen krijgen. Mensen die al een afspraak voor een prik met een ander vaccin hebben staan, kunnen bellen met het nieuwe telefoonnummer van de GGD om de afspraak om te zetten. Ook mensen die nog geen afspraak hebben en Janssen willen, kunnen dat nummer bellen.



Het vaccin van Janssen wordt niet meer gebruikt bij het vaccineren van mensen die op grond van hun geboortejaar worden uitgenodigd. Die mensen krijgen Pfizer/BioNTech of Moderna. Bij Janssen is er een iets groter risico op gevaarlijke bijwerkingen, terwijl de kans dat jonge volwassenen ernstig ziek worden van corona vrij klein is. Het besluit betekent dat de vaccinatiecampagne iets langer duurt, maar er zijn zo weinig nieuwe gevallen dat Nederland zich dat kan veroorloven, is de gedachte.



Dak- en thuislozen

Het Janssen-vaccin wordt momenteel toegediend aan dak- en thuislozen, omdat die dan maar één afspraak hoeven te maken. Ook mensen die in de gevangenis zitten, militairen die op missie zijn en zeevarenden krijgen het vaccin. Mensen die in 1967, 1968 en 1976 zijn geboren, zijn uitgenodigd voor een Janssen-prik. Zij mogen die afspraak laten doorgaan, maar zij kunnen ook een nieuwe afspraak maken voor een ander vaccin.

Nederland heeft ruim 11 miljoen vaccindoses besteld bij Janssen, dat in Leiden is gevestigd. Janssen heeft tot en met afgelopen zondag 776.400 doses geleverd en er zijn ruim 400.000 mensen die het vaccin hebben gekregen.

