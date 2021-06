OM vervolgt Akwasi niet voor oude opruiende tweets

Het Openbaar Ministerie gaat niet over tot vervolging van rapper Akwasi voor een aantal tweets uit de periode 2009 tot en met 2012.

Het OM oordeelt dat de tweets wel strafbaar zijn, omdat ze opruiend zijn. Zo twitterde Akwasi op 12 november 2011: "Gaat er iemand nou ooit nog een Zwarte Piet knallen of moet ik het doen?" Maar het OM vindt "dat vervolging na zo'n lange tijd niet opportuun is" en wijst erop dat Akwasi expliciet afstand heeft genomen van de tweets.

Dat deed hij in een statement waarin hij ook publiekelijk afstand nam van opruiende uitlatingen die hij deed tijdens de Black Live Matter-demonstratie op 1 juni vorig jaar. Dat gebeurde op de Dam in Amsterdam. "Op het moment dat ik in november een Zwarte Piet zie", zei Akwasi toen, "ik trap hem hoogstpersoonlijk op zijn gezicht."



Daarna kwamen de oude tweets weer in de publiciteit. Akwasi deed in september vorig jaar afstand van zijn "onbezonnen en kwetsende tweets over Zwarte Piet" en verwijderde tijdelijk zijn Twitteraccount.

Meer dan twintig aangiften volgden over de tweets.

