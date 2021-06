Marhaba 2021: RAM voegt extra vluchten vanuit Amsterdam en Brussel toe

De nationale luchtvaartmaatschappij Royal Air Maroc (RAM) donderdag heeft het aantal vliegtickets vanuit acht Europese steden uitgebreid.

Het gaat om vluchten vanuit luchthavens in Amsterdam, Brussel, Parijs, Frankfurt, Marseille, Toulouse, Bordeaux en Lyon, meldt RAM donderdag op Twitter. De extra vluchten betreffen de periodes van 29 juli tot en met 4 augustus en die van 2 tot en met 8 september.

De recente prijsdaling bij RAM heeft de afgelopen dagen gezorgd voor een stormloop op vliegtickets naar Marokko. In nog geen drie dagen tijd werden vliegtickets vanuit Nederland, België, Frankrijk en Italië voor de maand juli volledig uitverkocht. Omdat veel Marokkanen het offerfeest Eid al-Adha in Marokko willen vieren is er bijzonder veel vraag naar heenreizen tussen 1 en 18 juli. Bij terugreizen zijn data tussen 10 en 31 augustus in trek.

Marhaba 2021

RAM verlaagde zondag de prijzen voor vliegtickets nadat koning Mohammed VI daar om had gevraagd. De koning hoopte daarmee de Marokkaanse diaspora tegemoet te komen door een bezoek aan het vaderland de komende zomer te vergemakkelijken.



Het land doet er alles aan om de diaspora het komende zomerseizoen naar Marokko terug te laten keren. Voor de jaarlijks terugkerende zomervakantie-campagne Marhaba (welkom) wordt alles uit de kast getrokken om buitenlandse Marokkanen te verleiden de vakantie in eigenland land te spenderen.

Naast het aanbod van spotgoedkope vliegtickets hebben ook rederijen de prijzen voor de overgang met veerboten verlaagd. Daarnaast geven hotels kortingen die kunnen oplopen tot 80 procent op de kamerprijs en kan reizen per trein voor de helft van de prijs.



RAM heeft in totaal 3 miljoen stoelen gereserveerd voor de zomercampagne en er wordt gewerkt aan het opvoeren van de capaciteit, zo zullen meer vliegtuigen worden gecharterd om aan de ongekend hoge vraag vanuit onder meer Nederland en België te kunnen voldoen.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken verwacht komende zomer zo'n drie miljoen Marokkanen vanuit de hele wereld te verwelkomen.

