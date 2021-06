Marokko waarschuwt voor strike naleving inreisvoorwaarden

De autoriteiten in Marokko waarschuwen inkomende reizigers dat de inreisvoorwaarden strikt zullen worden nageleefd.

De mededeling komt in de nasleep van een incident woensdagmiddag waarbij reizigers uit de Bahreinse hoofdstad Manama bij aankomst op de luchthaven in Casablanca weigerden te voldoen aan de coronamaatregelen.

Het is sinds dinsdag weer mogelijk om naar Marokko te vliegen maar de hervatting van het vliegverkeer gaat gepaard met voorwaarden. Marokko heeft landen ingedeeld in twee lijsten naar gelang de epidemiologische situatie in het herkomstland. Voor landen met een laag besmettingsrisico (Lijst A) gelden soepelere voorwaarden dan landen met een hoog besmettingsrisico (Lijst B).

Bahrein staat op Lijst B waardoor reizigers een negatieve PCR-test moeten laten zien. Daarnaast geldt ook een quarantaineplicht van tien dagen in één door de autoriteiten aangewezen hotel.



Een groep reizigers uit Manama weigerde woensdag echter in quarantaine te gaan en verzette zich hevig tegen instructies van luchthavenpersoneel. Veiligheidspersoneel moest tussenbeide komen om de groep af te voeren.

De autoriteiten laten weten dat de inreisvoorwaarden strikt zullen worden nageleefd en er alles aan te zullen doen om de volksgezondheid te borgen.

Voor de actuele landenlijst kun je de antwoorden op Veel Gestelde Vragen raadplegen.

