Premier El Othmani ontvangt Hamas-leider Haniya in Rabat (video)

De voorman van de Palestijnse verzetsbeweging Hamas Ismail Haniya werd woensdag ontvangen door de Marokkaanse premier Saad Eddine El Otmani.

Het is het eerste bezoek van Haniyeh aan Marokko en vindt plaats op uitnodiging van de regerende Partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (PJD).





Haniyeh kwam woensdagmiddag aan in Rabat met een grote delegatie en zal naar eigen zeggen "enkele dagen" in Marokko blijven, meldt persbureau Anadolu.



In een toespraak voor een leden van de PJD zei Haniyeh dat het bezoek mogelijk is gemaakt onder auspiciën van koning Mohammed VI. Hij hoopt dat het bezoek "de gewenste resultaten zal hebben in de relatie met broedernatie Marokko".

Het bezoek van Haniyeh komt een paar maanden nadat Marokko de betrekkingen met Israël in 2020 normaliseerde, in navolging van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), Bahrein en Soedan.

Haniya sprak begin mei met premier Saad Eddine El Othmani over de Israëlische schendingen en illegale invallen en gedwongen uitzettingen van Palestijnen in de wijk Sheikh Jarrah, evenals Israëlische aanvallen op gelovigen in de Al-Aqsa-moskee.

El Othmani herhaalde het officiële standpunt van Rabat en sprak tijdens het telefoongesprek zijn afwijzing uit over de eenzijdige maatregelen van de Israëlische autoriteiten en diens invloed op de juridische status van de Al-Aqsa-moskee en Jeruzalem.

Nadat een wapenstilstand tussen Hamas en Israël werd afgekondigd feliciteerde El Othmani het Palestijnse verzet met de "overwinning" op bezetter Israël.

