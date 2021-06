RAM belooft 'komende weken' nog meer vluchten, RAM-kantoren 'eind deze week' open

De nationale luchtvaarmaatschappij Royal Air Maroc (RAM) zal de komende weken meer vluchten vanuit Europese steden beschikbaar stellen

Ook zal de capaciteit van de klantenservice worden uitgebreid en gaan eind deze week de RAM-kantoren in Europa weer open, dat zei Othmane Bekkari, hoofd klantenservice bij RAM, vanochtend tijdens een online vragensessie op Facebook. Bekkari reageerde op verschillende vragen van internetgebruikers.

De recente prijsdaling bij RAM heeft de afgelopen dagen gezorgd voor een stormloop op vliegtickets naar Marokko. In nog geen drie dagen tijd werden vliegtickets vanuit Nederland, België, Frankrijk en Italië voor de maand juli volledig uitverkocht. Naast veel verheugde reacties over de bodemprijzen is er vooral veel frustratie over de gang van zaken bij RAM. Daarom organiseerde de luchtvaartmaatschappij vanochtend een online vragensessie om de meest schrijnende vragen te beantwoorden.

Klantenservice en website

Internetgebruikers stelden vragen over de dramatisch slechte bereikbaarheid van de klantenservice en de openingstijden van RAM-kantoren. Volgens Bekkari waren de RAM-kantoren gesloten in verband met de naleving van de lokale coronavoorschriften, met name uit angst voor drukte tijdens de eerste dagen na het ingaan van de kortingen. Donderdag gingen in een aantal steden de kantoren al open en "eind deze week" gaan alle vestigingen in Europa weer open.



De meest dringende vraag betreft het ontbreken van een bevestigingsmail na het maken van een reservering. Volgens Bekkari betreft het een "zeldzaam timingprobleem" en zijn de meeste gevallen inmiddels opgelost en hebben klanten later alsnog een email ontvangen. Klanten die geen bevestiging hebben ontvangen worden geadviseerd te mailen naar de RAM-klantenservice.

Ook de slechte bereikbaarheid van de RAM-website en RAM-app zorgde de afgelopen dagen voor ontzettend veel irritatie bij klanten. "We hadden nooit gedacht dat er zoveel vraag zou zijn", zei Bekkari. RAM heeft naar eigen zeggen vooraf maatregelen getroffen om het extra verkeer tijdens de kortingscampagne mogelijk te maken maar zelfs die verwachtingen werden volgens Bekkari "tienvoudig overtroffen".



Beschikbaarheid stoelen

Een andere internetgebruiker klaagde over het geringe aanbod van vluchten tegen het gereduceerde tarief. "Als er geen Economy-stoelen meer beschikbaar zijn worden enkel nog de beschikbare Business Class stoelen getoond". Volgens Bekkari hebben veel mensen niet door dat de hoge prijs de duurdere stoelen betreft. Ook wordt, door een bug in het systeem, naast de gereduceerde prijs ook de reguliere prijs getoond.

Het overgrote deel van de reserveringen (95 procent) is geconcentreerd over twee periodes van drie weken. Omdat veel Marokkanen het offerfeest Eid al-Adha in Marokko willen vieren is er bijzonder veel vraag naar heenreizen tussen 1 en 18 juli. Bij terugreizen zijn data tussen 10 en 31 augustus in trek. Donderdag worden extra vluchten vanuit onder meer Amsterdam en Brussel in de maand juli toegevoegd.



RAM heeft in totaal 3 miljoen stoelen gereserveerd voor de zomercampagne en er wordt gewerkt aan het opvoeren van de capaciteit. RAM zal vliegtuigen terugtrekken uit minder populaire trajecten en deze inzetten op bestemmingen met een hoge vraag, maar "zelfs als we de vliegcapaciteit vergroten, zal er altijd verzadiging zijn", zei Bekkari.

RAM heeft geen grote vloot en zal daarom vliegtuigen moeten charteren om aan de vraag te voldoen. Volgens Bekkari duurt het leasen van een vliegtuig en het "uitvoeren van een veiligheidsaudit twee maanden". Geprobeerd wordt om deze periode in te korten tot maximaal een week. "Binnen een week tot 10 dagen zal RAM extra capaciteit aankondigen", zei Bekkari.



Vroegboekers

Niet iedereen is even blij met de abrupte prijsverlaging van RAM. Veel mensen kochten vóór de actieperiode al een vliegticket en moesten absurd hoge prijzen betalen. "Elke prijsactie heeft een begin en een einde. We hadden de actie 24 uur eerder kunnen lanceren, maar er zullen altijd mensen zijn die hun tickets al hebben gekocht", zei Bekkari.

Hij benadrukte echter wel dat door de coronapandemie al veel maatregelen zijn getroffen om reizigers tegemoet te komen. "Deze mensen kunnen de data van hun vluchten wijzigen tot 31 maart 2022". Ook kunnen klanten aanspraak maken op een voucher die 12 maanden geldig is, en in de tussentijd een nieuwe ticket kopen tegen de gereduceerde prijs.

“Sommige mensen vragen ons om de tickets die voor de start van deze actie zijn gekocht om te ruilen voor de kortingtickets en het verschil terug te betalen. Dit is op dit moment niet mogelijk", aldus Bekkari.

