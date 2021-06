Huis VS trekt na twee decennia goedkeuring in voor oorlog in Irak

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft na bijna twintig jaar zijn goedkeuring ingetrokken voor de oorlog in Irak.

Critici vinden volgens Amerikaanse media dat de resolutie als vrijbrief is gebruikt om militaire operaties uit te voeren waar het nooit voor was bedoeld.

De resolutie stamt uit 2002 en gaf toenmalig president George W. Bush toestemming om het leger in te zetten tegen Irak. De VS vielen dat land vervolgens binnen en brachten dictator Saddam Hoessein ten val. Zijn regime beschikte volgens de regering-Bush over massavernietigingswapens, maar die zijn na de invasie niet aangetroffen.

President Barack Obama trok Amerikaanse troepen in 2011 terug uit Irak. Toch is de resolutie uit 2002 ook de afgelopen jaren nog gebruikt, bijvoorbeeld als juridische onderbouwing voor de strijd tegen Daesh en bij het vermoorden van de Iraanse generaal Qassem Soleimani.



Grote meerderheid

"Onze eindeloze oorlog heeft tot de dag van vandaag biljoenen dollars en duizenden levens gekost", zei de Democratische politica Barbara Lee, die jarenlang heeft geijverd voor de intrekken van de resolutie. "Die oorlog gaat ook veel verder dan wat het Congres voor ogen had."

Zowel Democraten als Republikeinen stemden donderdag voor het intrekken van de resolutie. Er waren 268 stemmen voor en 161 tegen. Ook het Witte Huis vond dat de "verouderde" oorlogsresolutie geschrapt kon worden. Dat heeft volgens de regering van de Democraat Joe Biden waarschijnlijk nauwelijks meer invloed op de huidige inzet van militairen in Irak. De Senaat moet zich er nog over uitspreken.



Sommige politici proberen ook al jaren om af te komen van een vergelijkbare resolutie uit 2001. Die gaf het Witte Huis verregaande bevoegdheden om de jacht te openen op degenen die verantwoordelijk waren voor de aanslagen van 11 september 2001.

Achtereenvolgende regeringen hebben zich verzet tegen het intrekken van die resolutie.



© ANP 2021