Biden en Erdogan eens over Turkse rol in Afghanistan

De Amerikaanse president Joe Biden en zijn Turkse collega Recep Tayyip Erdogan hebben deze week afgesproken dat Turkije de leiding neemt bij het beveiligen van de luchthaven van Kabul, de hoofdstad van Afghanistan.

Dat maakte de Amerikaanse Nationale Veiligheidsadviseur Jake Sullivan bekend na het overleg tussen de twee leiders, die elkaar maandag spraken op een NAVO-top.

Sullivan zei dat is afgesproken dat Turkije een "leidende rol" gaat spelen bij de bewaking van het vliegveld nu de VS hun troepen weghalen uit Afghanistan. Die luchthaven wordt onder meer gebruikt door diplomaten. Er wordt volgens de veiligheidsadviseur nog uitgewerkt hoe de Turkse rol er precies uit komt te zien.

De VS en Turkije liggen al jaren met elkaar overhoop over allerlei dossiers. De relatie verbeterde niet na het aantreden van Biden, die tot woede van Turkije officieel de Armeense Genocide erkende. Het lukte de twee leiders volgens Sullivan niet om het eens te worden over een ander gevoelig onderwerp: de Turkse aankoop van het Russische verdedigingssysteem S-400.



Het viel slecht in Washington dat een NAVO-bondgenoot dat geavanceerde systeem kocht van Moskou. De VS lieten Turkije als straf uit het programma voor het gevechtsvliegtuig F-35 zetten.

De veiligheidsadviseur zei dat is afgesproken om verder te praten over dat conflict.

