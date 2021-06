Marhaba 2021: subsidie op terugreis veerboot voor buitenlandse Marokkanen

Marokkaanse diaspora (MRE) die dit jaar met de veerboot vanuit Marokko huiswaarts willen keren kunnen rekenen op een financiële tegemoetkoming van de Marokkaanse overheid.

Daartoe heeft de Raad van Bestuur, onder leiding van premier Saad Eddine El Othmani, donderdagavond besloten. De Raad kwam bijeen op instructies van koning Mohammed VI.

Het ontwerpbesluit beoogt een bijzondere vergoeding vast te stellen ten behoeve van MRE die in de periode van 15 juni tot en met 30 september een retourvaart over zee maken. De exacte invulling van het besluit zal op een later moment worden vastgesteld door het Ministerie van Transport.

Marhaba 2021

Voor de jaarlijks terugkerende zomervakantie-campagne Marhaba (welkom) wordt werkelijk alles uit de kast getrokken om buitenlandse Marokkanen te verleiden de vakantie in eigen land door te brengen. Zo geeft de nationale luchtvaartmaatschappij Royal Air Maroc (RAM) fikse kortingen op de ticketprijzen, hebben rederijen de prijzen voor de overgang met veerboten verlaagd, geven hotels kortingen die kunnen oplopen tot 80 procent op de kamerprijs en kan reizen per trein de komende zomer voor de helft van de prijs.



De prijsverlagingen werden ingevoerd nadat koning Mohammed VI daar om had gevraagd. De koning hoopt daarmee de Marokkaanse diaspora tegemoet te komen door een bezoek aan het vaderland de komende zomer te vergemakkelijken.

Frankrijk en Italië

Doordat Spaanse havens dit jaar wederom zijn uitgesloten van deelname moeten reizigers noodgedwongen uitwijken naar havens in Frankrijk (Sète en Marseille) en Italië (Genua) om de oversteek te maken naar het Noord-Marokkaanse Tanger of Nador. De oversteek duurt tientallen uren en de ticketprijzen zijn hoog. Desondanks is de vraag naar boottickets hoog.



Maandagmiddag werd al bekend dat acht extra veerboten zullen worden ingezet om de passagierscapaciteit te vergroten. Marokkaanse autoriteiten zijn nog in gesprek met Portugese havenautoriteiten om de haven van Portimao te verbinden met Tanger-Med.

Verwacht wordt dat de totale wekelijkse capaciteit zal worden verhoogd naar 48.000 passagiers en 15.000 voertuigen. Daarmee kunnen gedurende de zomervakantie periode in totaal 650.000 passagiers en 180.000 voertuigen de oversteek maken.



Capaciteit RAM

RAM heeft in totaal 3 miljoen stoelen gereserveerd voor de zomercampagne en werkt momenteel aan het opvoeren van de capaciteit, zo zullen meer vliegtuigen worden gecharterd om aan de ongekend hoge vraag vanuit onder meer Nederland en België te kunnen voldoen.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken verwacht komende zomer zo'n drie miljoen Marokkanen vanuit de hele wereld te verwelkomen.

