RAM neemt vanaf juli omstreden Boeing 737 MAX in gebruik

De nationale luchtvaartmaatschappij Royal Air Maroc (RAM) zal vanaf juli twee vliegtuigen van het type Boeing 737 MAX weer in haar programma opnemen.

Dat melden ingewijden aan nieuwsdienst Le360. De vliegtuigen van de Amerikaanse fabrikant Boeing werden in maart 2019 aan de grond genageld na twee tragische crashes van Ethiopian Airlines en de Indonesische maatschappij Lion Air.

RAM was één van de eerste bedrijven ter wereld die de B737-800 MAX aan de grond hield na de twee ongevallen waarbij 346 dodelijke slachtoffers vielen.

De twee 737 MAX-vliegtuigen van RAM zijn geconfigureerd voor 12 passagiers in Business Class en 144 in Economy en zullen in juli weer in gebruik worden genomen. Piloten van RAM worden op dit moment opnieuw getraind, nadat Boeiing wijzigingen heeft aangebracht aan het vliegtuig.



RAM had aanvankelijk vier 737 MAX 8's besteld, waarvan er twee zijn geleverd. De twee toestellen zouden worden ingezet op het traject Casablanca naar onder meer Accra, Lagos en Londen-Heathrow.

In oktober 2019 maakte RAM bekend de levering van de andere twee Boeing 737 MAX's op te hebben geschort.



