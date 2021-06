Mondkapjesplicht niet nu al opgeheven, stichting verliest zaak

algemeen 17 jun 21:59

De mondkapjesplicht wordt niet per direct opgeheven. De rechter in Den Haag heeft dat in kort geding bepaald.

De spoedprocedure voor het afschaffen van de maatregel in openbare binnenruimtes was aangespannen door de stichting Bewust Nederland. De stichting wil tegen de uitspraak in beroep. De advocaat van Bewust Nederland had bij de voorzieningenrechter betoogd dat met de draagplicht van het masker "grondrechten van burgers worden geschonden". Hij vergeleek de mondkapjesplicht met "een klamboe van kippengaas tegen muggen", een maatregel die niet werkt. Volgens de stichting zouden mensen door deze "schijnveiligheid" belangrijkere maatregelen als de verplichte 1,5 meter afstand negeren, wat veel gevaarlijker zou zijn. Volgens de rechter heeft de Staat echter een grote mate van beleidsvrijheid bij de keus voor coronamaatregelen. De Staat mag zich daarbij laten adviseren door deskundigen, waaronder het Outbreak Management Team (OMT) en de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Geen consensus

De rechter stelt dat er wetenschappelijk nog steeds geen consensus is over nut en noodzaak van mondkapjes, maar dat dit niet betekent dat het huidige verplichte gebruik in publieke binnenruimtes niet te rechtvaardigen is. "De adviezen waar de Staat over beschikt geven voldoende aanleiding voor de visie dat mondkapjes mogelijk een positieve bijdrage kunnen leveren aan de bestrijding van het coronavirus." Verder vindt de rechter het niet onbegrijpelijk dat de overheid de basismaatregelen, waaronder de mondkapjesplicht, niet direct wil loslaten, nu de coronamaatregelen op grote schaal worden versoepeld.

Oprichter Sylvie van der Voort van Bewust Nederland zegt strijdbaar te zijn. "Het maatschappelijk debat is sinds het kort geding van vorige week veranderd: de roep om opheffing klinkt steeds luider en wordt gesteund door wetenschappers en onder meer artsen uit het Artsencollectief. Vorige week betoogde de landsadvocaat tijdens het kort geding nog dat het voorlopig te risicovol zou zijn om de mondkapjesplicht op te heffen. Een paar dagen later klinkt zelfs uit de mond van Hugo de Jonge de mogelijkheid om de plicht op korte termijn op te heffen." © ANP 2021