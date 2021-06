Israël bombardeert Gazastrook

Het Israëlische bezettingsleger heeft bombardementen uitgevoerd op de Gazastrook.

Israëlische media zeggen dat de luchtaanvallen een reactie zijn op met ballonnen waar brandbommen onder worden gehangen.

Israël voerde eerder deze week ook al luchtaanvallen uit op de dichtbevolkte Gazastrook omdat 'brandballonnen' waren opgelaten vanuit de Gazastrook. Het bezettingsleger zegt verzetsgroep Hamas verantwoordelijk te houden voor alle aanvallen vanuit de Gazastrook.

De onrust is weer opgelaaid nadat joodse kolonisten eerder deze week een provocerende "vlaggenmars" hielden in bezet Jeruzalem. De nationalisten vieren met hun mars dat Israël in 1967 heel Jeruzalem bezette. Palestijnen hopen in het oosten van die metropool uiteindelijk een eigen hoofdstad te kunnen vestigen.



Er verzamelden zich volgens een journalist ongeveer duizend Israëliërs bij de beroemde Bab al-Amud (Damascus Poort). Andere waarnemers schatten dat vijfduizenden kolonisten meededen aan het gedoogde leedvermaak. Zij hebben blauw-witte Israëlische vlaggen meegenomen en zingen liederen van de kolonistenbeweging.

Israël bestookte vorige maand 11 dagen lang de Gazastrook. Dat ging gepaard met grootschalige raketbeschietingen en bombardementen. Er vielen meer dan 250 Palestijnse doden, waaronder tientallen kinderen.



De luchtaanvallen eindigden na bemiddeling door Egypte met een wapenstilstand, maar die staat nu weer onder druk. Een Israëlische delegatie in Caïro zou hebben gewaarschuwd dat de militaire operatie van mei een vervolg kan krijgen als de aanvallen met ballonnen niet worden gestaakt.

Hamas heeft naar verluidt duidelijk gemaakt dat het dergelijke incidenten niet beschouwt als een schending van het bestand.

