Aantal nieuwe coronabesmettingen opnieuw onder de duizend

Afgelopen etmaal zijn er 918 nieuwe coronabesmettingen bij het RIVM geregistreerd.

Het is de tweede keer deze week dat het aantal bevestigde besmettingen onder de duizend duikt.

Ook het weekgemiddelde is weer gedaald. In de voorbije zeven dagen werden gemiddeld 1035 positieve tests per dag geregistreerd.

Het aantal sterfgevallen als gevolg van corona nam vrijdag toe met twee. Dat wil niet zeggen dat deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Als een coronapatiënt overlijdt, wordt dit soms pas na een tijdje doorgegeven. Het aantal sterfgevallen dat dagelijks wordt gemeld is voor de tiende dag op rij lager dan tien. Afgelopen zeven dagen werden in totaal zeventien nieuwe sterfgevallen als gevolg van corona geregistreerd.



In Amsterdam kregen tussen donderdag- en vrijdagochtend 60 mensen een positieve testuitslag. In Rotterdam waren dat er 59, in Den Haag 48 en in Utrecht en Breda respectievelijk 24 en 14.

Ook in Hilversum en Delft werden 14 nieuwe besmettingen gemeld. In 127 gemeenten, waaronder ook Maastricht, waren afgelopen etmaal geen nieuwe coronabesmettingen.

