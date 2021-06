Tweede termijn voor VN-chef António Guterres

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft António Guterres benoemd voor een tweede termijn als secretaris-generaal van de volkerenorganisatie.

De Veiligheidsraad met daarin de machtigste landen gaf eerder deze maand al unaniem haar zegen aan de 72-jarige Portugees.

De benoeming door de 193 landen tellende Algemene Vergadering was daarom een formaliteit, ook omdat er geen officiële tegenkandidaat was. Guterres, die van 1995 tot 2002 premier van Portugal was, begint op 1 januari aan zijn tweede vijfjarige termijn. Hij was eerder tien jaar VN-vluchtelingencommissaris.

Het is gebruikelijk voor een VN-secretaris-generaal om twee termijn te dienen. Dat is ook gelijk het maximum.

