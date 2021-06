WHO: Extra besmettelijke Delta-variant corona op weg wereldwijd dominant te worden

Delta is wereldwijd goed op weg de overheersende variant van het coronavirus te worden, zegt WHO-hoofdwetenschapper Soumya Swaminathan.

Dat komt doordat deze mutatie extra besmettelijk is.

De Delta-variant dook dit voorjaar voor het eerst op in India, dat vervolgens met een zeer zware tweede coronagolf worstelde, en werd daarna ook vastgesteld in andere landen.

In het Verenigd Koninkrijk gaat het nu in 99 procent van alle besmettingsgevallen om de Delta-variant. Een week geleden was dat 90 procent.



Ook in Moskou raken steeds meer mensen besmet met deze variant. Daar gaat het om bijna 90 procent van de gevallen. De Russische hoofdstad worstelt met een toename van het aantal infecties. Vrijdag werden 9056 nieuwe positieve testen gemeld, een nieuw dagrecord. Moskou heeft daarom de eerder ingevoerde beperkingen verlengd.

Het is niet bekend hoeveel mensen wereldwijd besmet zijn met de Delta-variant. Daarvoor moet extra onderzoek worden gedaan. Dat gebeurt niet in alle landen. In sommige landen, waaronder Nederland, wordt alleen steekproefsgewijs onderzoek gedaan naar virusvarianten.

© ANP 2021