Weekenddrukte verwacht bij testlocaties vanwege toegang evenement

Vanwege de verplichte toegangstesten om evenementen te bezoeken, zal in de zomer bij testlocaties waarschijnlijk veel drukte ontstaan, met name in het weekend.

Demissionair zorgminister Hugo de Jonge schrijft aan de Tweede Kamer dat er daarom meer capaciteit zal worden opgebouwd.

Testen zullen ook gebruikt gaan worden bij toegang tot sportwedstrijden, maar ook bij poppodia, theaters, casino's en discotheken. Eind juni is de testcapaciteit volgens hem gepland op maximaal 350.000 testen per dag, verspreid over tientallen locaties.

Er zijn al 243 evenementen aangemeld, met in totaal ruim 3 miljoen verwachte bezoekers. Een deel van de evenementen is pas na de zomer en dan is het nog niet duidelijk of toegangstesten nog nodig zullen zijn, aldus De Jonge.



Vanaf eind juni zijn weer evenementen toegestaan waarbij mensen geen mondkapje hoeven te dragen en ook geen 1,5 meter afstand hoeven aan te houden.

Ze moeten recent wel getest zijn, gevaccineerd of een bewijs hebben dat ze al corona hebben gehad.

