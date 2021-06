Houwdegen Iraans regime wint presidentsverkiezing

De ultraconservatieve opperrechter Ebrahim Raisi heeft in Iran zoals verwacht de presidentsverkiezingen gewonnen.

De relatief gematigde kandidaat Abdolnasser Hemmati en de vertrekkende president Hassan Rohani hebben hem gefeliciteerd.

De felicitaties wijzen erop dat Raisi meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen heeft gekregen, anders moest er nog een ronde in de presidentsverkiezingen komen. Aangenomen wordt dat de opkomst heel erg laag is geweest. De Iraniërs lijden al jaren onder een diepe economische crisis en de hoop op veranderingen via verkiezingen is verdampt.

De onderdrukking van de oppositie is in de afgelopen acht jaar onder de 'gematigde' Rohani nog steeds hevig geweest. En het regime heeft enkel een handvol presidentskandidaten toegestaan mee te doen. Waarnemers schatten dat de opkomst niet hoger is geweest dan 40 procent. In 2017 was dat volgens officiële cijfers nog 70 procent. Raisi verloor toen van Rohani.



De 60-jarige Raisi heeft sinds jonge leeftijd carrrière gemaakt in het justitieapparaat van Iran, waar sinds 1979 de conservatieve sjiïtische geestelijkheid heerst. Hij werd twee jaar geleden door de machtigste man van het land, de ayatollah Ali Khamenei, tot voorzitter van het hooggerechtshof benoemd.

Raisi geldt als een houwdegen van het regime. Hij heeft naar verluidt onder meer als aanklager in Teheran in 1988 een leidende rol gespeeld bij een golf van executies van politieke tegenstanders.



Daarbij zijn in vijf maanden tijd volgens mensenrechtenorganisaties duizenden mensen in heel het land vermoord.

Waarnemers menen dat 82-jarige Khamenei met zijn vertrouweling Raisi een nieuwe fase van de Islamitische Revolutie wil inluiden die de greep van de ayatollahs op de samenleving nog verder verstevigt.

