Dodental door instorten Antwerps gebouw stijgt naar vijf

Het dodental door het instorten van een gebouw in Antwerpen is gestegen naar vijf.

Reddingswerkers vonden zaterdagmiddag de laatste slachtoffers. De twee personen waren niet meer in leven. Alle vermisten zijn nu gevonden.

In de wijk Nieuw-Zuid stortten vrijdag een schoolgebouw in aanbouw en steigers langs de gevels in. Op dat moment waren er bouwvakkers aan het werk.

De operatie om slachtoffers te vinden en uit het puin te halen was erg hachelijk, omdat wat er nog van de constructie over is ook kan instorten.



De drie eerder geborgen slachtoffers waren bouwvakkers uit Portugal en Roemenië. Tien slachtoffers kwamen eerder levend onder het puin vandaan. Volgens Belgische media konden sommige bouwvakkers zichzelf in veiligheid brengen.

Van de acht personen in het ziekenhuis liggen er drie op de intensive care.

