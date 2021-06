Aardbeving Istanbul voedt twijfel over omstreden kanaalproject

Istanbul is zaterdag opgeschrikt door een aardbeving met volgens het Kandilli-observatorium een kracht van 4.2.

Het epicentrum lag in het Aziatische deel van de Turkse metropool. De nationale rampendienst sprak van een magnitude van 3.9.

Er zijn geen meldingen gedaan over schade of gewonden. De schok voedde niettemin andermaal de twijfel over de aanleg van een kanaal aan de westkant van Istanbul, dat de Zee van Marmara met de Zwarte Zee gaat verbinden. Het prestigeproject moet de drukke vaarroute door de Bosporus ontlasten.

Burgemeester Ekrem Imamoglu toonde zijn verontrusting door op Twitter nog maar eens te wijzen op de risico's voor Istanbul door de nabijheid van breuklijnen in de aardkorst. Hij waarschuwt al lang voor het graven van het 'Kanal Istanbul', waarvoor president Recep Tayyip Erdogan volgende week het startsein wil geven.



De Turkse oppositie vreest dat het nieuwe kanaal, met bebouwing op de oevers, een ernstige belemmering gaat vormen bij toekomstige aardbevingen. Eventuele evacuaties en logistieke ondersteuning zouden erdoor worden bemoeilijkt. Deskundigen hekelen bovendien de onherstelbare milieuschade die door de werkzaamheden wordt aangericht.

In oktober werd kustplaats Izmir getroffen door een zware aardbeving die meer dan honderd mensen het leven kostte.

