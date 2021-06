Extreemrechtse Belgische militair Jürgen Conings dood gevonden

In de zoektocht naar de weken geleden verdwenen en voortvluchtige Belgische militair Jürgen Conings is een lichaam gevonden, melden Belgische media.

Hoewel het lichaam nog niet officieel is geïdentificeerd, wordt wel gemeld dat het waarschijnlijk om de 46-jarige man gaat.

De burgemeester van Maaseik, Johan Tollenaere, heeft naar eigen zeggen zelf het lijk gevonden tijdens een fietstocht in het Nationaal Park Hoge Kempen, schrijven Belgische media. Tollenaere denkt dat het om de 17 mei verdwenen militair gaat. Conings wordt ervan verdacht een aantal mensen te hebben bedreigd, onder wie de Belgische viroloog Marc Van Ranst.

Het nationaal park, niet ver van de grens met Nederland, werd in de afgelopen maand meermaals uitgekamd in de zoektocht naar Conings. Er werden toen meerdere bezittingen van hem gevonden, waaronder een auto die was voorzien van een boobytrap. Dat bevestigde het vermoeden dat de bewapende Conings gevaarlijk was.



Conings schreef voor zijn verdwijning brieven aan de politie en zijn vriendin. Daarin verklaarde hij onder meer dat hij "niet meer kan en niet meer verder wil met hoe de toekomst er nu uitziet". Ook uitte hij kritiek op virologen en de politiek.

Van Ranst verblijft vanwege de bedreigingen aan zijn adres al weken op een schuiladres.

