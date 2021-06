Helft nieuwe corona-infecties in Lissabon door Delta-variant

Meer dan de helft van de nieuwe corona-infecties in de regio Lissabon komt momenteel voor rekening van de Delta-variant.

Dat blijkt uit voorlopige gegevens die zondag bekend werden gemaakt. De Portugese autoriteiten gooien alles in de strijd om de zorgelijke toename van het aantal besmettingen te keren.

De nationale gezondheidsdienst Ricardo Jorge meldde dat rond de hoofdstad inmiddels 60 procent van de nieuwe Covid-19-gevallen veroorzaakt wordt door de oorspronkelijk in India ontdekte mutatie. Deze staat als extra besmettelijk te boek. In de noordelijk helft van Portugal is de Delta-variant verantwoordelijk voor nog geen 15 procent van de nu geregistreerde infecties. Daar liep 80 procent van de nieuwe patiënten de Britse Alfa-variant op.

Portugal meldde vier dagen op rij meer dan duizend besmettingen, vergelijkbaar met eind februari toen nog een lockdown gold, maar dook daar zondag met 941 weer net onder. Mede door de voortvarende inentingscampagne - 2,5 van de 10 miljoen Portugezen zijn inmiddels volledig gevaccineerd - blijft het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen door corona momenteel beperkt.



De recente opvlamming van het gevaarlijke virus komt ongeveer een maand nadat Portugal, zeer afhankelijk van het toerisme, besloot weer gasten uit de EU en Groot-Brittannië te verwelkomen.

Lissabon was een belangrijke trekpleister, met verontrustende gevolgen. Zozeer dat er vrijdag een reisverbod voor het weekeinde werd afgekondigd.

