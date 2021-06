'Centrum-rechts blijft in Frankrijk rechts-populisten net voor'

Daar wijzen de eerste voorspellingen op nadat de stembussen in het land waren gesloten.

Bij de regionale en departementale verkiezingen die in Frankrijk zijn gehouden, lijkt de centrum-rechtse partij Les Républicains (LR) de vertegenwoordigers van het rechts-populistische Rassemblement National, geleid door Marine Le Pen, voor te blijven.

RN deed het daarmee in de eerste ronde slechter dan verwacht. LR komt volgens de exitpolls uit op 27,2 á 29,3 procent van de stemmen. RN moet tevreden zijn met minder dan 20 procent, een teleurstelling. De socialisten kunnen volgens de peilingen rekenen op zo'n 17 procent en La République en Marche van president Emmanuel Macron op 10 á 11 procent.

De Fransen konden zondag, door de coronacrisis drie maanden later dan gepland, in zeventien regio's hun afgevaardigden kiezen. Wordt niet meteen een meerderheid gehaald dan volgt aanstaande zondag nog een tweede ronde met de partijen die ten minste 10 procent van het electoraat achter zich hebben gekregen. De kans bestaat dat in een aantal gevallen Macrons LREM dan ontbreekt.



Lakmoesproef

Deze stembusgang staat deels in het teken van de presidentsverkiezing van april volgend jaar. Macron en Le Pen staan dan vermoedelijk opnieuw tegenover elkaar als belangrijkste kandidaten. De lakmoesproef van zondag is hooguit een moreel steuntje in de rug.

Grote waarde kan er niet aan worden gehecht, onder meer omdat de nog jonge partij van Macron niet is verankerd in de regio en de opkomst erg laag was. Naar schatting is twee derde van de kiesgerechtigden weggebleven. Om 17.00 uur had pas 26,7 procent een stem uitgebracht. In 2015 was dat nog 43 procent.

© ANP 2021