'Meerderheid mensen probeerde fit te blijven tijdens pandemie'

De meerderheid van de Nederlanders is tijdens de coronacrisis bezig geweest met fit blijven. Dat concludeert de Hersenstichting na onderzoek.

Bijna twee derde (65 procent) van de mensen is ondanks de beperkingen tijdens de lockdown toch fysiek actief gebleven door bijvoorbeeld te wandelen of te fietsen.

Omdat bijvoorbeeld de sportscholen een tijd dicht waren, zijn mensen op zoek gegaan naar manieren om toch te blijven bewegen. Van de mensen die actief bleven, geeft 86 procent aan te zijn gaan wandelen en 55 procent is gaan fietsen.

Onder jongere mensen zijn vooral hardlopen en skeeleren populair. Ruim 40 procent van de mensen die actief bleven, is zelfs méér gaan bewegen dan voor de crisis. Ruim driekwart (77 procent) van hen geeft aan dit ook na de pandemie vol te willen houden.



Voor het onderzoek werden 1072 mensen van 18 jaar of ouder bevraagd. De vragen werden ruim een maand geleden gesteld.

Verder stelt de Hersenstichting dat 12 procent van de Nederlanders meer is gaan slapen sinds de coronacrisis. Wel is de kwaliteit van de slaap voor 15 procent van de mensen afgenomen. Dat kan bijvoorbeeld komen doordat mensen 's avonds liggen te piekeren omdat ze zich zorgen maken over de toekomst.

