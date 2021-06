Kroongetuige Marengo kan nog steeds niet verklaren

Nabil B. , kroongetuige in het grote liquidatieproces Marengo, is wegens gezondheidsklachten nog steeds niet in staat te verklaren.

Volgens zijn advocaten is er inmiddels "een medisch traject ingezet" om verbetering te brengen in zijn toestand.

Wat de gezondheidsklachten zijn, willen de advocaten uit privacyoverwegingen niet in het openbaar vertellen. B. is maandag aanwezig in de zwaarbeveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp. In het proces, waarin Ridouan Taghi hoofdverdachte is, staat nu eigenlijk de bespreking van een vergismoord in 2017 op het programma.

B. is verdachte in die zaak. Omdat hij niet zou kunnen verklaren, hebben zijn advocaten gevraagd hem weer te laten vertrekken. De rechtbank heeft zich daar nog niet over uitgelaten.



Vorige maand zegde B. zijn medewerking aan de kroongetuigendeal met het Openbaar Ministerie op, omdat de beveiliging van zijn gezin niet goed zou zijn geregeld. Een deel van die problemen is inmiddels opgelost, lieten zijn advocaten weten, en die vormen geen hindernis meer voor B. om verder te verklaren. Maar zijn medische problemen nu dus wel.

Aangifte

Advocaten van verdachten in het proces hebben fel gereageerd op de door B. opgevoerde problemen. Dat deden zij maandag ook weer. Ze spraken van "spelletjes", die ze "spuugzat" zijn. Een van hen zei zelfs dat het weigeren te verklaren een misdrijf is en dat er een aangifte tegen B. wordt overwogen. Zij eisten inzicht in zijn medische problemen. B.'s advocaten willen dat alleen achter gesloten deuren doen, buiten aanwezigheid van de medeverdachten en hun advocaten.



De rechtbank zag daar eerder deze maand geen reden toe, wat resulteerde in een wraking van de advocaten van B. omdat zij meenden dat de rechtbank vooringenomen was. Die wraking werd vorige week afgewezen, waardoor het proces verder zou kunnen. Maar ook maandag gaat het toch weer over de kwestie.

"Het is niet zo dat hij niet meer wil en gaat verklaren, maar hij is er niet toe in staat", aldus de raadslieden van B.. "Met hem is het begonnen en met hem gaat het eindigen. Laten we niet doen alsof hij niet heeft verklaard, of zich verschuilt. Dat is stemmingmakerij en puur gericht op beschadiging."

