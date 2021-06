Marokko: prijs tafeloliën weer in de lift

marokko 21 jun 14:39

De prijs voor tafeloliën is in Marokko weer gestegen nadat deze begin dit jaar al flink was opgelopen.

Het is de derde prijsverhoging dit jaar, voor vijf liter zonnebloemolie word inmiddels meer dan 80 DH betaald (€ 7,5) De prijsverhogingen leidden begin dit jaar nog tot boycots van merken als Lesieur Cristal. Zowel de prijsstijging als de timing wordt door consumenten bekritiseerd. Door de gedaalde koopkracht als gevolg van de coronacrisis is de verhoogde prijs van de essentiële oliën voor velen niet te betalen. Lesieur Cristal, de Marokkaanse dochteronderneming van de Franse multinational Sofiprotéol reageerde op de boycots en verklaarde dat de prijsverhoging het gevolg zou zijn van duurder wordende grondstoffen op de internationale markt. "Sinds mei 2020 is de prijs van zonnebloempitten met 90%", meldde het bedrijf in een verklaring.

Boycotcampagnes in Marokko bleken in het verleden bijzonder succesvol. Zo resulteerde de landelijke boycot van producten en bedrijven als Sidi Ali, Oulmès, Afriquia en Danone tot aanzienlijk lagere omzetcijfers bij fabrikanten en distributeurs. De boycotoproep kreeg ook politieke aandacht. De regeringspartij PJD riep de Mededingingsraad op om de recente prijsstijging te onderzoeken. © MAROKKO.NL 2021