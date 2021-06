Nieuwe regering Israël telt 4 ministers van Marokkaanse komaf

Israël heeft na ongeveer twee jaar politieke onrust en vier verkiezingen weer een nieuwe regering.

De nieuwe anti-Netanyahu-coalitie telt acht partijen die samen 61 van de 120 zetels hebben in de Knesset, zoals het parlement heet.

Door de herschikking is het aantal ministers van Marokkaanse afkomst gedaald van tien naar vier. De vier ministers zullen verantwoordelijk zijn voor de Israëlische ministeries van onderwijs, sociale diensten, energie en arbeid & welzijn.

Meir Cohen heeft de functie van de nieuwe Israëlische minister van Arbeid, Welzijn, Sociale Zaken en Sociale Zaken op zich genomen. Cohen werd in 1955 geboren in de Marokkaanse kustplaats Essaouira en emigreerde op 7-jarige leeftijd met zijn gezin naar Israël. Zijn politieke carrière begon in 2003 als burgemeester van Dimona. Sindsdien heeft hij met verschillende partijen samengewerkt, met name Yesh Atid, waar hij tussen 2013 en 2014 minister van Welzijn en Sociale Diensten was.



Yifat Shasha-Biton, geboren in 1973 uit een Marokkaanse moeder en een Iraakse vader. Zij zal het ministerie van Onderwijs leiden. Shasha-Biton behaalde haar doctoraat in het onderwijs in 2002 aan de Universiteit van Haifa. Ze was tussen 2019 en 2020 minister van Bouw en Huisvesting onder de Likud-partij.

Meirav Cohen zal blijven werken als minister van Sociale Gelijkheid, een functie die ze sinds 2020 bekleedt. Zij zet haar functie voort maar doet dat nu namens Yesh Atid nadat ze overstapte vanuit de Blauw-Wit-partij. Cohen werd geboren in Jeruzalem als dochter van twee Sefardische joodse immigranten uit Marokko.



Karine Elharrar-Hartstein, advocate en politica, heeft de functie van minister van Nationale Infrastructuur, Energie en Watervoorraden opgenomen. Elharrar werd in 1977 geboren als dochter van twee Marokkaans-joodse immigranten. Ze dient momenteel onder de Yesh Atid-partij.

De nieuwe Israëlische regering, onder leiding van de ultrarechtse nationalist Naftali Bennett, wil de relatie tussen Tel Aviv en Rabat verder versterken. "Israël beschouwt Marokko als een belangrijke vriend en partner in de inspanningen om vrede en veiligheid in de regio te bevorderen", zei Bennett onlangs in een dankbetuiging aan koning Mohammed VI.

