Minister De Jonge: aantal prikken stijgt tot 14 miljoen

Nederland heeft inmiddels 14 miljoen prikken tegen het coronavirus gezet, maakte minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) maandag bekend.

Dit zijn zowel eerste inentingen als herhaalvaccinaties. De 13 miljoenste prik was vijf dagen geleden, de 12 miljoenste prik vier dagen daarvoor.

De stijging betekent dat er zo'n 200.000 mensen per dag worden gevaccineerd. Dat is iets lager dan het tempo van vorige weken. Dat was ook al verwacht.

Het coronadashboard van de overheid meldt dat per minuut zo'n 291 mensen worden gevaccineerd. Volgens de planning moeten alle volwassenen die dat willen half juli ten minste een eerste dosis hebben gekregen.

Nederland begon op 6 januari met vaccineren, als laatste land in de Europese Unie. Eind februari werd de miljoenste prik gezet en half maart werd de grens van 2 miljoen vaccinaties gepasseerd.

