Onderzoek: 15% Spanjaarden erkent Marokkaanse karakter Ceuta en Melilla

Ruim 15 procent van de Spanjaarden erkent het Marokkaanse karakter van de Spaanse enclaves Ceuta en Melilla.

Daarnaast gelooft 20,3 procent van de ondervraagden dat Marokko binnen 25 jaar weer zal beschikken over de twee Spaanse enclaves in Noord-Afrika, blijkt uit een recente opiniepeiling van het Spaanse Centrum voor Sociaal Onderzoek.

Daarentegen gelooft het overgrote deel (53,6 procent) van de Spanjaarden dat de bezetting van de twee steden voor een langere periode zal aanhouden. De resultaten van de opiniepeiling geven echter wel aan dat veel Spanjaarden zich realiseren dat de bezetting niet eeuwig kan duren.

Opmerkelijk is wel dat 15 procent van de respondenten heeft aangegeven Ceuta en Melilla te beschouwen als Marokkaanse steden en dat de twee geen deel uitmaken van het Spaanse grondgebied.



Bezetting

De Marokkaanse steden Ceuta en Melilla werden respectievelijk in de 16e en de 17e eeuw veroverd door Spanje. Het zijn de enige overblijfselen van de voormalige Spaanse koloniale bezittingen op het Afrikaanse continent.

De twee enclaves spelen een sleutelrol in de diplomatieke crisis tussen Spanje en Marokko. De onrust tussen de twee landen bereikte een hoogtepunt nadat vorige maand 8000 mensen Ceuta vanuit Marokko wisten te bereiken, naar verluidt omdat Marokkaanse grenswachten niet ingrepen.



Eind december werd de Marokkaanse ambassadeur in Spanje, Karima Benyaich, op het matje geroepen na uitspraken van de Marokkaanse premier. Saad Eddine El Othmani trok de Spaanse soevereiniteit in Ceuta en Melilla in twijfel.

El Othmani deed de uitspraken half december tijdens een interview met een Egyptische nieuwszender. "Ceuta en Melilla is een kwestie die moet worden aangeroerd", had El Othmani gezegd. "De kwestie staat al sinds vijf of zes eeuwen open, maar op een dag zal die aan bod kunnen komen."

© MAROKKO.NL 2021