Royal Air Maroc lanceert 'historische' vlucht Parijs-Dakhla

De nationale luchtvaartmaatschappij Royal Air Maroc is afgelopen weekend officieel gestart met het uitvoeren van een rechtstreekse vlucht tussen Dakhla en Parijs.

Dat heeft RAM-CEO Hamid Addou vrijdag bekend gemaakt. Vlucht AT623 werd begin dit jaar al aangekondigd en verliet vrijdagochtend Parijs Orly om 9.25 uur uur en landde om 14.15 uur in Dakhla.

De historische gebeurtenis markeerde de eerste directe vlucht tussen het Europese vasteland en het Zuid-Marokkaanse Dakhla. Zo'n 80 passagiers namen deel aan de eerste vlucht. Tot nu toe was de vluchtroute tussen Dakhla en Las Palmas (Canarische Eilanden) de enige luchtverbinding tussen Dakhla en Europa.

Vluchten tussen Dakhla en Parijs zullen twee maal per week plaatsvinden, op dinsdag en vrijdag. RAM plant een geleidelijke toename van het aantal vluchten naarmate de vraag toeneemt.



Het ontstaan van de nieuwe luchtroute gebeurde in samenwerking met het Nationale toerismebureau ONMT. Het Ministerie van Toerisme probeert de zuid-Marokkaanse regio's in de markt te zetten als de nieuwe vakantiehotspot in de Marokkaanse Sahara. Een directe vlucht moet bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de economische positie van de regio Dakhla-Oued Eddahab en ook de ontwikkeling van de toeristische sector in de regio versnellen.

Eerder dit jaar werd Dakhla door ONMT uitgeroepen tot Droombestemming van 2021. Het toerismebureau positioneert Dakhla als eersteklas bestemming aan zee. RAM-CEO Addou benadrukte dat de nieuwe rechtstreekse vluchten "internationale bezoekers in staat zullen stellen te profiteren van de stad Dakhla en de Marokko-ervaring zodra ze in Parijs aan boord gaan."



Dakhla, bekend om zijn natuurlijke schoonheid en golven van wereldklasse, is een bestemming waar het afgelopen jaar veel vraag naar was, vooral onder binnenlandse toeristen.

De zuidelijke regio's waren minder hard geraakt door het coronavirus en waren om die reden in trek als zomerbestemming. Ook Laayoune is een populaire vakantiebestemming.

