Gevonden militair België al vier weken dood

De zondag gevonden extreem rechtse Belgische militair Jürgen Conings is naar schatting een week tot vier weken geleden overleden.

De voortvluchtige militair met extreemrechtse sympathieën heeft zich van het leven beroofd met een vuurwapen dat op zijn lichaam is aangetroffen, meldt het Belgisch Openbaar Ministerie.

Het lichaam bevond zich in een bijzonder dichtbegroeid en moeilijk bereikbaar deel van het Dilserbos, onderdeel van het Nationaal Park Hoge Kempen. Twee verschillende mountainbikers hadden zondagochtend een sterke geur van ontbinding uit het bos opgemerkt, stelt het federaal parket in een verklaring. Een van de fietsers is het bos ingegaan en heeft het levenloze lichaam van Jürgen Conings aangetroffen.

"Deze persoon is vervolgens verhoord door de politie, omdat hij na de plek te hebben gefilmd de beelden lijkt te hebben aangeboden aan een Duits mediabedrijf", aldus de verklaring. Hiervoor is "een apart strafdossier geopend". De andere fietser heeft de politie gewaarschuwd.



Geladen vuurwapens

In de buurt van het lichaam lagen verschillende geladen vuurwapens, grote hoeveelheden munitie, een mes, een machete en een bijl, aldus de mededeling van het parket.

Conings werd zondag gevonden na een wekenlange zoekactie in en bij het Nationale Park. De korporaal had vijf weken geleden zware wapens meegenomen uit een legerdepot en verdween daarna spoorloos. In afscheidsbrieven bedreigde hij onder anderen virologen en de overheid.

