Meer dan 440 kinderen oeverleden tijdens overtocht naar Europa

Sinds juni 2018 zijn meer 440 kinderen omgekomen bij hun poging om over te steken naar Europa.

De meesten minderjarigen kwamen om het leven bij pogingen om vanuit Marokko, Libië of Turkije het zuiden van Europa te bereiken, blijkt uit gegevens van het Europese netwerk UNITED Against Refugee Deaths.

Het werkelijke aantal doden is waarschijnlijk hoger, vooral omdat niet alle sterfgevallen zijn gedocumenteerd. Ook zijn niet alle omstandigheden van de sterfgevallen bekend. Het gaat in een aantal gevallen namelijk ook om zelfmoorden onder minderjarige vluchtelingen bij weigering van een asielverzoek van het gezin. Of zelfmoorden in speciale detentiecentra voor jonge vreemdelingen.

Ook worden de doden geteld die om het leven kwamen tijdens gewelddadigheden in vluchtelingenkampen of overledenen tijdens de oversteek, zoals verdrinkingen of sterfgevallen in gekoelde vrachtwagens.



Vluchtelingendoden

Sinds 2018 heeft UNITED Against Refugee Deaths in totaal 9.901 doden geteld. In een recent gepubliceerde lijst is het mogelijk om de namen van minderjarigen of jonge doden, al dan niet geïdentificeerd, terug te vinden.



De lijst omvat ook Sabre Azzouz, de Marokkaanse jongeman stierf afgelopen mei op zee toen hij vanuit Marokko de Spaanse enclave Ceuta probeerde te bereiken.

Verdwijningen

Voor het collectief Lost in Europe blijft ook de verdwijning van buitenlandse minderjarigen in Europa een probleem. Het exacte aantal is niet bekend, maar de organisatie Missing Children Europe schat dat er tussen 2014 en 2017 ruim 30.000 vermisten zijn.

Tussen 2018 en 2020 zijn naar schatting 18.292 niet-begeleide minderjarigen verdwenen in Europa, dat komt neer op gemiddeld 20 per dag. Het gaat voornamelijk om kinderen uit Marokko, Algerije en Eritrea, blijkt uit gegevens die het land van herkomst verstrekte.

Heb je hulp nodig? 113 Zelfmoordpreventie Bel 113 24/7 bereikbaar ( www.113.nl

© MAROKKO.NL 2021