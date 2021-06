Israëlische nieuwsdienst i24News opent vestiging in Emiraten

De internationale nieuwszender i24News uit Israël heeft een kantoor geopend in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE).

De komst van het kantoor naar Media City in Dubaï is volgens i24News bedoeld om het "nieuwe Midden-Oosten" te laten zien. Het is de eerste keer dat een Israëlische nieuwsdienst een kantoor opent in een Arabisch land.

De nieuwsdienst van miljardair Patrick Drahi maakte het nieuws bekend na het veiligstellen van uitzendlicenties van de twee grote telecomoperators in de Emiraten, Etisalat en DU.

In de nasleep van de normalisering tussen Israël en de VAE hadden i24News en het conglomeraat Abu Dhabi Media in december 2020 al overeenstemming bereikt over een uitwisseling van nieuwscontent tussen de redacties in de twee staten.



De twee partijen zijn ook van plan om 'the fiber of peace' op te zetten, een glasvezellijn die de Golfregio via Jordanië met Israël verbindt, onder meer bedoeld om mediastudio's in de Emiraten te verbinden met die van mediabedrijven in Tel Aviv.

i24News, dat uitzendingen verzorgt in het Frans, Engels en Arabisch, zal ook content uitwisselen met de uitgever van het Engelstalige dagblad Gulf News en met het Emiraatse Ministerie van Toerisme, dat de Golfmonarchie als reisbestemming zal promoten middels televisiereclames in Israël.



