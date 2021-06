Palestijnen in Sheikh Jarrah weer mikpunt geweld Israëlische politie en kolonisten

De Israëlische militaire politie heeft zondag wederom Palestijnse gezinnen aangevallen in de wijk Sheikh Jarrah in het bezette Oost-Jeruzalem.

De Israëlische politie gebruikte geweld om journalisten en omstanders uiteen te drijven.

Het is al tientallen jaren onrustig in de wijk Sheikh Jarrah waar kolonisten de Arabische bewoners met geweld en intimidatie proberen te verjagen. De gewelddadige Israëlische pesterijen gebeuren vaak onder het toeziend oog van de Israëlische politie, die doorgaans pas ingrijpt als Palestijnen reageren.

Zaterdag vuurden Israëlische kolonisten traangas af op bewoners. Volgens ooggetuigen heeft de politie met wapenstokken voorkomen dat bewoners een plein betreden. Israëlische bezettingstroepen vielen ook een woning binnen en vielen de bewoners aan.



De politie gebruikte geweld om journalisten uiteen te drijven en richtte zich ook op Palestijnen die aanwezig waren als steun voor de Palestijnse families die met gedwongen uitzetting worden bedreigd.

Israëlisch geweld

De onrust in Palestina laaide begin mei op, toen de militaire Israëlische politie buitenproportioneel en uiterst gewelddadig reageerde op Palestijnse protesten tegen de geplande uitzetting van zeker zestig Palestijnse gezinnen in bezet Oost-Jeruzalem. De Palestijnse bewoners moeten plaats maken voor Joodse kolonisten.

Israël bestormde meermaals de Al-Aqsa-moskee en vuurde flitsgranaten, rubberen kogels en stinkdierwater op ongewapende Palestijnen. De onrust is uitgelopen van protesten tot raketaanvallen van en naar de Gazastrook.



Volgens de gezondheidsautoriteiten in Gaza zijn er gedurende de 11-dagen durende Israëlische bombardementen minstens 232 Palestijnen omgekomen, onder wie 65 kinderen. Ook zijn er meer dan 1900 gewonden gevallen door Israëlische luchtaanvallen. Er zijn naar schatting 74.000 Palestijnen ontheemd geraakt.

Op 21 mei maakte een door Egypte bemiddeld bestand een einde aan Israëls 11-daagse bombardement op Gaza.



Vlaggenmars

Israël voerde begin vorige week opnieuw luchtaanvallen uit op de dichtbevolkte Gazastrook. De onrust in Israël en de Palestijnse gebieden nam de afgelopen week weer toe in de aanloop naar een omstreden en provocerende mars van nationalistische Israëliërs die vorige week dinsdag plaatsvond in bezet Jeruzalem.

De kolonisten vieren, met toestemming en onder politiebescherming, met hun provocerende mars dat Israël in 1967 heel Jeruzalem bezette. Er vielen volgens Palestijnse hulpverleners minstens 27 gewonden bij confrontaties tussen Palestijnse betogers en de Israëlische militaire politie.

