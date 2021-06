Tanger: Politie beëindigt optreden Dounia Batma

De politie in Tanger heeft zondagavond een optreden van zangeres Dounia Batma beëindigd omdat er teveel mensen aanwezig waren.

Het optreden vond plaats in een concertzaal in Malabata, veel aanwezigen kregen een prent wegens het overtreden van de coronavoorschriften.

De politie-inval vond naar verluidt plaats nadat de autoriteiten melding hadden gekregen dat de coronamaatregelen niet zouden worden nageleefd. Zo had bijna niemand van de aanwezige concertgasten een mondkapje op en werd ook het toegestane maximumaantal van 50 personen overschreden.

Sinds 1 juni zijn bijeenkomsten zoals bruiloften en andere feesten weer toegestaan in Marokko. Het betreft bijeenkomsten in binnenruimtes met minder dan 50 aanwezigen en voor bijeenkomsten in de buitenlucht geldt een maximum van 100 personen.



Wel bleven voorschriften zoals het houden van sociale afstand en het dragen van een mondkapje van kracht.

Voor bijeenkomsten met meer dan 100 aanwezigen is het echter nodig om vooraf toestemming te vragen van de lokale autoriteiten.

© MAROKKO.NL 2021