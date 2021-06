EU-landen beschouwen met Sinopharm gevaccineerde Marokkanen als 'niet-gevaccineerd'

Nu landen in de Europese Unie (EU) weer geleidelijk open gaan voor buitenlandse vakantiegangers wordt duidelijk dat niet alle Europese landen het Chinese vaccin van Sinopharm omarmen.

Ondanks goedkeuring door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zullen veel Europese lidstaten de toegang beperken voor mensen die zijn ingeënt met het Sinopharm-vaccin, omdat deze niet op de lijst van erkende vaccins staat, ondanks dat een aantal Europese landen het Sinopharm-vaccin gebruikt. Dat betekent dat reizigers uit Marokko voorlopig nog niet welkom zijn in onder meer Frankrijk.

"Visumhouders mogen niet vanzelfsprekend naar Frankrijk reizen en moeten voldoen aan de voorwaarden voor binnenkomst", tweette de Franse ambassade in Marokko. In Europa zullen volledig gevaccineerde Marokkanen bij aankomst een negatieve PCR-test moeten overleggen en in quarantaine moeten.

Vaccinatiecampagne

Marokko heeft één van de snelste en meest wijdverbreide vaccinatiecampagnes uitgevoerd. Met meer dan 17,5 miljoen inentingen is een aanzienlijk deel van de bevolking ingeënt, waaronder gedetineerden, ouderen en de meeste eerstelijnswerkers.



Het Marokkaanse vaccinatiesucces is het gevolg van het snelle handelen van de Marokkaanse autoriteiten. In tegenstelling tot veel Afrikaanse landen weigerde Marokko om in de rij te staan voor westerse uitreikingen middels het COVAX-initiatief en besloot in een vroeg stadium om zelf te onderhandelen met vaccinleveranciers in onder meer India en China.

Een enorm groot vaccinatieapparaat werd op poten gezet om de immense vaccinatiecampagne uit te voeren. Meer dan 15.000 professionals werden gemobiliseerd voor het grootste vaccinatieprogramma in de Marokkaanse geschiedenis. Medewerkers uit de zorg, de Rode Halve Maan, de Koninklijke Strijdkrachten (FAR) en hulpdiensten helpen mee in meer dan 2880 vaccinatielocaties door het hele land.



Om te voorkomen dat eigen burgers te maken krijgen met internationale reisbeperkingen heeft de overheid inmiddels een digitaal vaccinpaspoort ingevoerd. Toch lijken deze prestaties voor de EU weinig of niets te betekenen. Het aanhoudende wantrouwen van het Europese blok tegen China en niet-westerse vaccinproducenten zal nadelig uitpakken voor veel Marokkanen die komende zomer graag naar Europa willen reizen.

De EU negeert echter de aanbevelingen van de WHO, dat het Sinopharm-vaccin als veilig en effectief beschouwt, en erkent alleen vaccins van westerse farmaceutische giganten AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna en Pfizer.

© MAROKKO.NL 2021