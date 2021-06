Marhaba 2021: 'haven van Al Hoceima binnenkort toegevoegd aan vlootplan'

De haven van Al Hoceima zal binnenkort worden toegevoegd aan het vlootplan voor de veerverbinding met het Franse Séte.

Dat meldt nieuwsdienst Medias24 maandag nadat zaterdag een eerste veerboot met aan boord 1.500 passagiers en 350 voertuigen arriveerde in de haven van Al Hoceima. De overtocht duurde 32 uur.

Al Hoceima wordt daarmee de derde Marokkaanse haven waar komende zomer veerboten vanuit Europa zullen aanmeren. Voorheen was het al mogelijk om vanuit het Franse Sète de oversteek te maken naar Nador en Tanger-med, vanuit Marseille naar Tanger-Med en vanuit Italë (Genua) naar Tanger-Med.

De uitbreiding van het vlootplan is een reactie op het bevel van Koning Mohammed VI. De monarch had recentelijk de autoriteiten en transportbedrijven geïnstrueerd om de prijzen voor vlieg en boottickets te verlagen alsook alles in het werk te stellen om de reis van Marokkaanse diaspora (MRE) tijdens het komende zomerseizoen te vergemakkelijken.



Portugal

Marokkaanse autoriteiten zijn nog in gesprek met Portugese havenautoriteiten om de haven van Portimao te verbinden met Tanger-Med. Door de recente verspreiding van een zeer besmettelijke variant van het coronavirus lijkt het echter onwaarschijnlijk dat de zeeverbinding tot stand zal komen.

De autoriteiten in Portugal zijn de coronamaatregelen in eigen land aan het verscherpen. Zo ging hoofdstad Lissabon vrijdagmiddag op slot vanwege het groeiende aantal coronabesmettingen. Meer dan de helft van de nieuwe corona-infecties in de regio Lissabon komt momenteel voor rekening van de zogenaamde Delta-variant.



De Delta-variant staat bekend als zeer besmettelijk en lijkt volgens hoofdwetenschapper Soumya Swaminathan van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de dominante variant in de wereld te worden.

De Portugese autoriteiten gooien momenteel alles in de strijd om de zorgelijke toename van het aantal besmettingen te keren.

